محاكمة آسيوي خطف واغتصب محاسبة بالحيلة

أبو ظبي(صدى):

قررت النيابة العامة في دبي إحالة آسيوي إلى محكمة الجنايات، في تهمة خطف محاسبة آسيوية بالحيلة، واغتصابها بعد ضربها وعضها.

وتقول المجني عليها إنها تعرفت إلى المتهم قبل شهر من الواقعة، وتواصلا مرات عدة خلال ” واتس أب ” ، ثم دعاها إلى العشاء فوافقت بعد أن أقنعها بأنه لن يلحق بها أذى.

وأوضحت أنه مر عليها بمركبة تابعة للشركة التي يعمل بها واصطحبها إلى أحد المطاعم لاحتساء القهوة، وفوجئت به لاحقاً يتجه إلى شارع مظلم، وتوقف وهجم عليها، واعتدى عليها مرتين، بعد عضّها وضربها.

وأضافت المجني عليها أن المتهم أرغمها لاحقاً على تقبيله بينما كان يقوم بتصويرها، ثم هدّدها بالقتل إذا أخبرت أحداً، وأن لديه علاقات بأشخاص نافذين، وطلبت منه إنزالها في الطريق بعد انتهائه منها إلا أنه رفض.

وأثبت تقرير الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية أن المجني عليها مصابة بخدوش بالوجه وإصابات أخرى تدل على تعرّضها لاعتداء، فيما حاول المتهم إنكار التهم الموجهة إليه وزعم أنها أقامت معه علاقة برضاها.