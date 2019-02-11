بالفيديو.. شافي الشمري عن أجانب الفن السعودي: ” ما عندنا كفاءات “

أميرة خالد(صدى):

دافع الفنان السعودي شافي الشمري، عن تواجد غير السعوديين في الوسط الفني، مؤكدًا أن المسألة كفاءات.

وقال الشمري خلال برنامج ” اتجاهات ” : ” غير السعوديين موجودون في الوسط منذ البداية، والوسط بحاجتهم ” .

وضرب الشمري مثلا بالفنان السوري محمد القس، قائلا: ” أخذ جائزة أفضل ممثل، وقام بتمثيل المملكة لكفاءته وموهبته ” .

وأكد أنه حتى نستطيع الاكتفاء بالممثلين السعوديين فقط، لا بد من تأسيس المواهب ، قائلا: ” نحن بحاجة للمعاهد والورش التمثيلية، لكن طول ما عندنا كفاءة كيف نطالب بالاكتفاء بالممثلين المحليين ” .

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