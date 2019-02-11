سيدة تطلب الخلع لمنعها من العمل ورغبة زوجها في إنجاب الكثير من الأطفال

القاهرة(صدى):

قررت زوجة مصرية رفع قضية خلع ضد زوجها بعدما رفض تطليقها، وذلك بعدما أقرت باستحالة العيش معه.

وأوضحت السيدة أن زوجها قرر أن تترك عملها كمعيدة في الجامعة، وتتفرغ للاهتمام به وتربية الأطفال، وعلى الرغم من رغبتها في العمل إلا انه رفض ذلك تحت حجة ” الغيرة ” .

وأشارت إلى أنه كان يريد دائما إنجاب الأطفال ليكونوا ” السند والعزوة ” له، قائلة: ” عايزنى كل شوية أخلف ” .

وعلى الرغم من أن لديهما 3 بنات، أضافت: ” كان عايزنى أخلف ولد وأفضل اجيب أطفال لحد ما أجيب الولد من غير ما يراعي حالتي الصحية ” .

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