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أول بطولة نسائية خليجية في الصالة الخضراء بالخبر

أول بطولة نسائية خليجية في الصالة الخضراء بالخبر
نواف السالم(صدى):

يستعد الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، لتنظيم أول بطولة خليجية نسائية لكرة القدم تحت عنوان ” الكرة تجمعنا ” ، وذلك من 1 إلى 6 مارس المقبل في الصالة الخضراء في الخبر.

ويشارك 16 فريقا سيخوضون المواجهات بنظام الإقصاء ” خروج المغلوب ” ،وذلك برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف.

وتضم البطولة فرق من المملكة وهي: ” المملكة، شعلة الشرقية، اليمامة، لوردز، يونايتد ايقلز، سنيكس، رويالز، جدة ايقلز، التحدي، اتحاد الملوك ” ، إضافة إلى أندية خليجية من الإمارات والكويت والبحرين وعمان.

وستنطلق الفعالية باحتفال رسمي، ومن ثم دخول اللاعبات، وكلمات من الرعاة، واستعراض غنائي لـ 50 فتاة سعودية.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 23529 ] نشر منذ 1 ساعة

استعراض غنائي ل 50 فتاه سعوديه ما شاء الله
يعني سيكون عندنا 50 مغنيه مستقبلا

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