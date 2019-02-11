أول بطولة نسائية خليجية في الصالة الخضراء بالخبر
يستعد الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، لتنظيم أول بطولة خليجية نسائية لكرة القدم تحت عنوان ” الكرة تجمعنا ” ، وذلك من 1 إلى 6 مارس المقبل في الصالة الخضراء في الخبر.
ويشارك 16 فريقا سيخوضون المواجهات بنظام الإقصاء ” خروج المغلوب ” ،وذلك برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف.
وتضم البطولة فرق من المملكة وهي: ” المملكة، شعلة الشرقية، اليمامة، لوردز، يونايتد ايقلز، سنيكس، رويالز، جدة ايقلز، التحدي، اتحاد الملوك ” ، إضافة إلى أندية خليجية من الإمارات والكويت والبحرين وعمان.
وستنطلق الفعالية باحتفال رسمي، ومن ثم دخول اللاعبات، وكلمات من الرعاة، واستعراض غنائي لـ 50 فتاة سعودية.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23529 ] نشر منذ 1 ساعة
استعراض غنائي ل 50 فتاه سعوديه ما شاء الله
يعني سيكون عندنا 50 مغنيه مستقبلا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 44026 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يسعدهن
والله مدري للحين مين أشجع🤗🤗🤗