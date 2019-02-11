أول بطولة نسائية خليجية في الصالة الخضراء بالخبر

نواف السالم(صدى):

يستعد الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، لتنظيم أول بطولة خليجية نسائية لكرة القدم تحت عنوان ” الكرة تجمعنا ” ، وذلك من 1 إلى 6 مارس المقبل في الصالة الخضراء في الخبر.

ويشارك 16 فريقا سيخوضون المواجهات بنظام الإقصاء ” خروج المغلوب ” ،وذلك برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف.

وتضم البطولة فرق من المملكة وهي: ” المملكة، شعلة الشرقية، اليمامة، لوردز، يونايتد ايقلز، سنيكس، رويالز، جدة ايقلز، التحدي، اتحاد الملوك ” ، إضافة إلى أندية خليجية من الإمارات والكويت والبحرين وعمان.

وستنطلق الفعالية باحتفال رسمي، ومن ثم دخول اللاعبات، وكلمات من الرعاة، واستعراض غنائي لـ 50 فتاة سعودية.