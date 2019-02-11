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بالفيديو.. تركي الخليوي يطالب اتحاد الكرة بالشفافية

بالفيديو.. تركي الخليوي يطالب اتحاد الكرة بالشفافية
ماجد محمد(صدى):

انتقد تركي الخليوي الناقد الرياضي، اتخاذ اتحاد كرة القدم لعدة قرارات انضباطية، مع وجود اختلاف في تطبيقها على نادي أو لاعب دون آخر.

وتسائل الخليوي من خلال برنامج ” الوقت الأصلي ” : ” لماذا تم استبعاد كلانتبيرغ !؟ يجب على الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يوضح سبب ابعاده ” .

وأضاف: ” يفترض يكون الاتحاد واضح وشفاف لماذا الغي عقده، لابد من توضيح القرارات الانضباطية للإعلام والجمهور ” .

وتابع الخليوي: ” نشاهد نفس المادة تطبق على قرارين ولكن مدة الايقاف تكون مختلفة ” مضيفًا: ” عندي لائحة اطبقها على الجميع لكن هناك اختلاف في التطبيق على الأندية واللاعبين، بدون تبرير مع ان منطوق الوصف واحد والمادة نفسها ” .

وأكد على أنه ليس هناك ما يمنع الاتحاد من توضيح الأمور قائلا: ” مايخاف من التوضيح إلا واحد عنده مشكلة في عمله الإداري، ليش لما اتخذ قرار موضحش السبب؟ ” .

 


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