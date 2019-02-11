بالفيديو.. تركي الخليوي يطالب اتحاد الكرة بالشفافية
انتقد تركي الخليوي الناقد الرياضي، اتخاذ اتحاد كرة القدم لعدة قرارات انضباطية، مع وجود اختلاف في تطبيقها على نادي أو لاعب دون آخر.
وتسائل الخليوي من خلال برنامج ” الوقت الأصلي ” : ” لماذا تم استبعاد كلانتبيرغ !؟ يجب على الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يوضح سبب ابعاده ” .
وأضاف: ” يفترض يكون الاتحاد واضح وشفاف لماذا الغي عقده، لابد من توضيح القرارات الانضباطية للإعلام والجمهور ” .
وتابع الخليوي: ” نشاهد نفس المادة تطبق على قرارين ولكن مدة الايقاف تكون مختلفة ” مضيفًا: ” عندي لائحة اطبقها على الجميع لكن هناك اختلاف في التطبيق على الأندية واللاعبين، بدون تبرير مع ان منطوق الوصف واحد والمادة نفسها ” .
وأكد على أنه ليس هناك ما يمنع الاتحاد من توضيح الأمور قائلا: ” مايخاف من التوضيح إلا واحد عنده مشكلة في عمله الإداري، ليش لما اتخذ قرار موضحش السبب؟ ” .
تركي الخليوي لـ #الوقت_الأصلي : #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم لابد يوضح قرارته الانضباطية للإعلام والجمهور نشاهد نفس المادة تطبق على قرارين ولكن مدة الايقاف تكون مختلفة ..#قناة_السعودية #دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/70efUtSqX2
— برنامج الوقت الأصلي (@Alwaqt_alasly) February 10, 2019
تركي الخليوي لـ #الوقت_الأصلي :
لماذا تم استبعاد كلانتبيرغ !؟ يجب على #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم ان يوضح سبب ابعاده ..#قناة_السعودية #دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/jog0Sbw9iu
— برنامج الوقت الأصلي (@Alwaqt_alasly) February 10, 2019
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