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تنبيه لأهالي الرياض: الأمطار مستمرة حتى مساء اليوم

تنبيه لأهالي الرياض: الأمطار مستمرة حتى مساء اليوم
الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأثنين، تنبيهًا متقدمًا على الرياض شاملة الخرج والمجمعة ورماح، يفيد باستمرار الحالة المطرية.

وأوضحت الهيئة في تنبيهها، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4431 ] نشر منذ 44 دقيقة

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[ عدد التعليقات: 64912 ] نشر منذ 33 دقيقة

جعلها الله امطار خير وبركه ,, آمين ,,

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