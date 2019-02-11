وقوع طفلة داخل بيت لدببة الباندا

بكين(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة وقوع طفلة صغيرة داخل بيت لدببة الباندا في مدينة تشنغدو الصينية، وذلك أثناء إطعامها للحيوانات.

وسعى عمال حديقة الحيوان في بداية الأمر، لإنقاذ الطفلة بمساعدة عصى طويلة، ولكن لم تتكلل المحاولة بالنجاح.

وتجمعت 4 دببة، في الوقت نفسه، في مكان الحادثة لمشاهدة الضيف غير المرغوب به، وبعد ذلك، مد أحد العاملين يده إلى الفتاة وأخرجها من المأزق الذي وقعت به، ولم تصب بأي أذى.