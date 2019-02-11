حقن الإبل ” بوتكس ” و ” سليكون ” .. أبرز مخالفات ” مهرجان الإبل “

علي القحطاني(صدى):

كشفت مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، اليوم الأحد، العبث والغش الذي يلجأ إليه بعض ملاك الإبل في المهرجان.

ويأتي ذلك من خلال لجنة طبية لتحديد المخالفة وإثباتها طبيًّا، ولجنة نظر وتحقيق في حال ثبوتها، ثم لجنة اعتماد الأجهزة المستخدمة في ذلك.

وأعلنت إدارة المهرجان، الذي يشرف عليه نادي الإبل، الأسبوع الماضي، عن استبعاد اثنين من المشاركين في فئة الفحل وإنتاجه من ألوان ” المجاهيم والشعل ” من المنافسة في جميع الفئات، بعد تورطهما بحقن الإبل بمواد تجميلية، وتم حرمانهما من المشاركة في المهرجان لمدة 3 مواسم.

وتمكنت اللجنة من كشف المحظورات في المسابقة من حقن الإبل بالبوتكس والسليكون، والمواد التجميلية عمومًا، وضرب الإبر المنشطة والمخدرة، واستخدام الزيوت المختلفة، ونفخ الفرائص والرأس، والعمليات الجراحية لتغيير الشكل، واستعمال الصبغ وتغيير اللون.

وأشارت اللجنة أن المخالفين سيكونون عرضةً لعقوبات الاستبعاد، وحرمان المخالف وإبله من المشاركة في هذه الدورة ودورات مقبلة قد تصل إلى 5 دورات.