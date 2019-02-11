سوريتان تتعرضان للضرب والسباب في ألمانيا والشرطة تحقق

برلين(صدى):

تحقق شرطة برلين في الاعتداء على فتاتين سوريتين في العاصمة الألمانية، بعد اعتداء رجل مجهول الهوية عليهما.

وقام المجهول بلكم الفتاتين السوريتين وأعمارهما 15 و16 سنة، عدة مرات في الوجه بعد أن وجه لهن سبابا عنصريا ليل الجمعة، وتتلقيان العلاج في المستشفى.

وأشارت الشرطة إلى أن فتاة تبلغ من العمر 12 عاما ترتدي الحجاب تعرضت لاعتداء يوم الجمعة، حيث حاولت امرأة مجهولة نزع الحجاب عن رأسها وجذبتها من شعرها فيما كانت تردد شعارات معادية للأجانب.

وفرت المرأة قبل وصول الشرطة وأصيبت الضحية بجروح طفيفة.