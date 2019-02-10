بالصور.. جيب لامبورجيني تحصل على 6 عجلات لتسير عليها

روما(صدى):

ظهرت سيارة لامبورجيني اوروس في عدد من الصور تم تداولها عبر مواقع متخصصة في مجال السيارات ، بعد أن تحولت من سيارة SUV عالية الأداء إلى بيك اب عالي الأداء مزود بـ 6 عجلات هي مجرد تصميم تخيلي غير موجود في الوقت الراهن على أرض الواقع ، مما يعني أن هذه السيارة الإيطالية الخارقة لم تحصل بالفعل على 6 عجلات وحوض خلفي يزيد من طولها .

وفقاً للمعلومات المتوفرة حمل المشروع التخيلي الذي جعل جيب لامبورجيني مزود بـ 6 عجلات اسم 2NCS ، وهو ما تم وضعه على لوحة أرقام السيارة ضمن الرسوم التصميمية .

وعلى ما يبدو أن هذا المشروع التخيلي مستمد من السيارة الألمانية الحصرية مرسيدس G63 AMG 6X6 ، سيارة جي كلاس المزودة بـ 6 عجلات ، وظهرت في عام 2013 .

والآن لنعود بحديثنا عن سيارة لامبورجيني اوروس 2019 ، والتي حصلت على تصميم مستمد من شقيقتها الاختبارية التي ظهرت ضمن فعاليات معرض بكين للسيارات في عام 2012 .

تعتمد سيارة اوروس 2019 على قاعدة عجلات MLB 2 الجديدة من مجموعة فولكس فاجن الألمانية المالكة بشركة لامبرجيني الإيطالية ، وزودت هذه ثاني سيارة SUV في تاريخ شركة لامبرجيني بأكبر بريكات كاربون سيراميك حصلت عليها سيارة إنتاج تجاري في العالم بحجم أمامي 44 سم مع 10 مكابس و 6 مكابس في الخلف .

تعتمد سيارة لمبرجيني اوروس ميكانيكياً على محرك V8 سعة 4 لترات مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 641 حصان و 850 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل مع قير اوتوماتيك ZF من 8 سرعات ثنائي التعشيق .