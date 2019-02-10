بالصور.. لقطات نادرة لمدينة العلا ومشاريعها في الفترة من 1907 إلى 1917م

نايف السالم(صدى):

أظهرت مجموعة من الصور، لقطات نادرة لمدينة العلا، في الفترة من 1907 إلى 1917م.

وأوضحت الصور لحوم ومقهى ومطعم في العلا عام ١٩٠٧م، وصورة لقلعة أم النصر في العلا عام ١٩٠٩م، بالإضافة إلى صورة نادرة الشيخ منور (على اليسار) والشيخ التيهي، بالقرب من العلا عام ١٩١٧م وهما من قبيلة الفقرا من قبائل عنزة.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، أطلق اليوم الأحد، محمية شرعان الطبيعية في محافظة العلا كجزء من سلسلة من المشاريع الاستراتيجية الرئيسية التي تقوم بھا الھيئة الملكية لمحافظة العلا.

كما أطلق منتجع شرعان وهو منتجع عالي الفخامة سيكون ذا مردود اقتصادي كبير على المحافظة.

وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا من خلال إطلاق الصندوق العالمي لحماية النمر العربي إلى أن يكون ھذا الصندوق ھو الأكبر من نوعه فـي العـالم، إذ سـيمكن ھـذا المشـروع محميـة شـرعان الطبيعية، بالإضافة إلى مواقع أخرى، لتكون منطقة مناسبة لإطلاق وإعادة توطين النمر العربي في المستقبل.