أطعمة هامة يحتاجها الجسم بعد سن الخمسين .. حافظي عليها

أميرة خالد(صدى):

قالت الدكتورة جلوريا تسانج استشاري التغذية العلاجية، أنه مع تقدم السيدات في العمر وتحديدا بعد سن الخمسين ، تختلف متطلبات أجسامهن ، مما تحتاجه من عناصر غذائية، وهو ما يمكن الحصول عليه من الأطعمة .

ومن هذه الأطعمة :

العدس

هو نوع من المواد الغذائية الكاملة، لاحتوائه على نسب عالية من الألياف والبروتين والبوتاسيوم والصوديوم، الذي يراقب ضغط الدم لديهم، ولأنه يحتوي على نسب مرتفعة جدا من البروتين، فيمكن اعتباره بديلا جيدا للحوم للنباتيين.

البطاطس

من المواد الغذائية الغنية بالبوتاسيوم، شريطة أن يتم طهوها دون تقشيرها، لأن القيمة الغذائية للبطاطس كلها في قشرتها، فيمكن شيها بقشرها، ثم هرسها، فهي بذلك تكون قد احتفظت بكامل قيمتها الغذائية.

السمك

يحتوي على مستويات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وله تأثير كبير على الصحة العامة، فالأوميجا 3S هام لنمو الدماغ، ويساعد في مكافحة مرض ألزهايمر، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يساعد على منع ارتفاع الكوليسترول في الدم.

الأفوكادو

يحتوي على الدهون غير المشبعة الأحادية والمتعددة غير المشبعة، وهي الدهون الجيدة.

التوت والفواكه الصيفية

غنية بالمواد المضادة للأكسدة، التي تقوي الجهاز المناعي.