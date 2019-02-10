إجراء جديد للتسهيل على المطلقة عند عقد نكاح جديد

نايف السالم(صدى):

بدأت وزارة العدل، في تنفيذ إجراء جديد من شأنه التسهيل على المرأة المطلقة في حالة زواجها مرة ثانية.

وتتيخ الوزارة، للمطلقات إمكانية عدم إحضار أصل صكوك الطلاق عند إجراء عقد نكاح جديد، إذ تكتفي بإعطاء محاكم الأحوال الشخصية والمأذونين خيارين.

يشار إلى أن وزارة العدل، كانت قد أصدرت خدمة إشعار المرأة بصكوك الإنشاءات الصادرة بالحالة الاجتماعية فور اعتمادها عبر جوالها المسجل في الخدمات الإلكترونية ” أبشر ” ، وذلك عبر رسالة نصية تضم رقم الصك والمحكمة المعنية.