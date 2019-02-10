صورة توثق لحظة توقيع ولي العهد على رؤية العلا

نايف السالم(صدى):

أظهرت صورة، توقيع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على رؤية العلا، حيث وضع حجر أساس إطلاق المشاريع الاستراتيجية بالمنطقة الأثرية التاريخية التي تأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وتتضمن رؤية العلا إطلاق محمية الشرعان الطبيعية، وإنشاء منتجع عالي الفخامة في جبال العلا من تصميم المعماري الفرنسي الشهير جان نوفيل.

ويذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العھد،أطلق اليوم محمية شرعان الطبيعية في محافظة العلا كجزء من سلسلة من المشاريع الاستراتيجية الرئيسية التي تقوم بھا الھيئة الملكية لمحافظة العلا.