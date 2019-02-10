بالصور.. الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا للنصر

نواف السالم(صدى):

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأحد، تدريباته استعدادًا لمواجهة النصر في الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت التدريبات، بحضور ومتابعة رئيس النادي عبدالله بترجي، وعضو مجلس الإدارة عبدالله بن فيصل حماد، وأعضاء الشرف فهد عيد، وجدي الطويل، سفيان باناجه، وضاح بخش.

ومن جانبه، ثمن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبدالله بترجي لأعضاء الشرف دعمهم ومساندتهم للفريق الأول لكرة القدم في هذا الوقت الهام من عمر المنافسات، والذي يتطلب المساندة والدعم من الجميع، ليواصل الراقي مسيرة الانتصارات.

ويحتل الأهلي، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، فيما يقع النصر في المركز الثاني برصيد 40 نقطة.