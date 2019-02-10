بالصور.. أمن الطرق يستنفر جهوده وينتشر في مراكز العلا أثناء و بعد الأمطار الغزيرة

علي القحطاني(صدى):

قام منسوبي القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة العلا، بتكثيف الدوريات في المحافظة ومراكزها، أثناء وبعد هطول الأمطار الغزيرة.

وعمل أمن الطرق على قدمٍ وساق من خلال الانتشار في جميع الطرق الرئيسة والاستجابة للنداءات المتعلقة بالحوادث المرورية وانجراف التربة وغيرها.

كما أغلقت بعض الطرق بسبب السيول أمام السيارات وفي الأماكن الخطيرة التي شهدت الأمطار والسيول المنقولة.

وشهدت محافظة العلا، مساء اليوم، تدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لمجموعة من المشاريع.

وتشهد منطقة المدينة المنورة، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة خلال الأيام الحالية، فيما أنذرت الهيئة العامة للأرصاد سكان المنطقة.