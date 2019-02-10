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بالفيديو..عدنان العمري يهاجم أجانب الإعلام السعودي : ” جاء إلينا وكان بائع بليلة “

بالفيديو..عدنان العمري يهاجم أجانب الإعلام السعودي : ” جاء إلينا وكان بائع بليلة “
عادل الحربي(صدى):

هاجم الباحث في التاريخ والأنساب عدنان العمري، اليوم الأحد، أجانب الإعلام السعودي، مؤكدًا على أنهم يدعمو بعضهم على حساب المواطن.

وقال الباحث خلال مشاركته في برنامج ” اتجاهات ” الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية : هناك من جاء إلينا منهم منذ سنوات وكان بائع في محل ذهب، وبائع (بليلة) أو (كبده)، ثم أصبح الآن مقدم برامج في القنوات المحسوبة علينا!!

وأضاف : هناك ” لوبي ” ضخم وقوي جدا من الأجانب يتصدر الإعلام السعودي، يدعمون بعضهم على حساب المواطن السعودي.

وتابع : أطالب ” وزير الإعلام ” بتطهير إعلامنا من الأدعياء والتأكد من جنسياتهم، هؤلاء لا يحق لهم الحديث باسمنا أو التطرق لقضايانا.


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