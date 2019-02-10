بالفيديو..عدنان العمري يهاجم أجانب الإعلام السعودي : ” جاء إلينا وكان بائع بليلة “
هاجم الباحث في التاريخ والأنساب عدنان العمري، اليوم الأحد، أجانب الإعلام السعودي، مؤكدًا على أنهم يدعمو بعضهم على حساب المواطن.
وقال الباحث خلال مشاركته في برنامج ” اتجاهات ” الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية : هناك من جاء إلينا منهم منذ سنوات وكان بائع في محل ذهب، وبائع (بليلة) أو (كبده)، ثم أصبح الآن مقدم برامج في القنوات المحسوبة علينا!!
وأضاف : هناك ” لوبي ” ضخم وقوي جدا من الأجانب يتصدر الإعلام السعودي، يدعمون بعضهم على حساب المواطن السعودي.
وتابع : أطالب ” وزير الإعلام ” بتطهير إعلامنا من الأدعياء والتأكد من جنسياتهم، هؤلاء لا يحق لهم الحديث باسمنا أو التطرق لقضايانا.
عدنان العمري يهاجم أجانب الإعلام السعودي:
هناك من جاء إلينا منهم منذ سنوات وكان بائع في محل ذهب، وبائع (بليلة) أو (كبده)، ثم أصبح الآن مقدم برامج في القنوات المحسوبة علينا!!#اتجاهات#خليجية
@nadinealbdear pic.twitter.com/vNtPgPnpEn
— خليجية (@Khalejiatv) February 10, 2019
الباحث في التاريخ والأنساب عدنان العمري:
أطالب "وزير الإعلام" بتطهير إعلامنا من الأدعياء والتأكد من جنسياتهم، هؤلاء لا يحق لهم الحديث باسمنا أو التطرق لقضايانا.#اتجاهات#خليجية
@nadinealbdear pic.twitter.com/5dFqjnKoW3
— خليجية (@Khalejiatv) February 10, 2019
الباحث في التاريخ والأنساب عدنان العمري:
هناك "لوبي" ضخم وقوي جدا من الأجانب يتصدر الإعلام السعودي، يدعمون بعضهم على حساب المواطن السعودي.#اتجاهات#خليجية
@nadinealbdear pic.twitter.com/l2oMmzTD9z
— خليجية (@Khalejiatv) February 10, 2019
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