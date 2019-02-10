برنامج التأهيل والإحلال يعلن عن 12 وظيفة شاغرة بالجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

كشف برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بمحافظة الجبيل الصناعية، عن توفر عدد من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات.

وأوضح البرنامج أن العمل لدى “ شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات، وأفيردا السعودية العالمية المحدودة ” في محافظة الجبيل الصناعية، وأنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مراقب طرق (عدد 8 وظائف.)

. خطاط.

. كهربائي سيارات.

. مشغل معدات.

. مراقب عمال.

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 فبراير 2019م، وللتقديم ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول عبر الرابط التالي هنا .