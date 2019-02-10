بالفيديو.. عضو بالشورى يعلق على قضية إيقاف الخدمات: ” العديد من الأنظمة لها آثار سلبية “

علي القحطاني(صدى):

علق عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله السفياني، على قضية إيقاف الخدمات، ومعاناة المتضررين في تجديد هويتهم الوطنية والحصول على وظيفة.

وقال السفياني خلال مشاركته في برنامج ” ياهلا ” الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية: إن الكثير من الأنظمة لها آثار سلبية، لذلك يجب أن تراجع كل فترة.

وأضاف السفياني قائلًا: عدم تمكن البنوك من تحصيل حقوقها يضر الاقتصاد الوطني، وقدمنا في مجلس الشورى توصية تتضمن بتشكيل لجان داخل محاكم التنفيذ لحل مشكلات المتعثرين.