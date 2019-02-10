بالفيديو.. عضو بالشورى يعلق على قضية إيقاف الخدمات: ” العديد من الأنظمة لها آثار سلبية “
علق عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله السفياني، على قضية إيقاف الخدمات، ومعاناة المتضررين في تجديد هويتهم الوطنية والحصول على وظيفة.
وقال السفياني خلال مشاركته في برنامج ” ياهلا ” الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية: إن الكثير من الأنظمة لها آثار سلبية، لذلك يجب أن تراجع كل فترة.
وأضاف السفياني قائلًا: عدم تمكن البنوك من تحصيل حقوقها يضر الاقتصاد الوطني، وقدمنا في مجلس الشورى توصية تتضمن بتشكيل لجان داخل محاكم التنفيذ لحل مشكلات المتعثرين.
عضو مجلس الشورى د. عبدالله السفياني يعلق على قضية #إيقاف_الخدمات
الكثير من الأنظمة لها آثار سلبية، لذلك يجب أن تراجع كل فترة، وعدم تمكن البنوك من تحصيل حقوقها يضر الاقتصاد الوطني.#إيقاف_الخدمات_في_ياهلا pic.twitter.com/YOswMfNkIX
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 10, 2019
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