  • الأحد 10

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. عضو بالشورى يعلق على قضية إيقاف الخدمات: ” العديد من الأنظمة لها آثار سلبية “

بالفيديو.. عضو بالشورى يعلق على قضية إيقاف الخدمات: ” العديد من الأنظمة لها آثار سلبية “

بالفيديو.. عضو بالشورى يعلق على قضية إيقاف الخدمات: ” العديد من الأنظمة لها آثار سلبية “
علي القحطاني(صدى):

علق عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله السفياني، على قضية إيقاف الخدمات، ومعاناة المتضررين في تجديد هويتهم الوطنية والحصول على وظيفة.

وقال السفياني خلال مشاركته في برنامج ” ياهلا ” الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية: إن الكثير من الأنظمة لها آثار سلبية، لذلك يجب أن تراجع كل فترة.

وأضاف السفياني قائلًا: عدم تمكن البنوك من تحصيل حقوقها يضر الاقتصاد الوطني، وقدمنا في مجلس الشورى توصية تتضمن بتشكيل لجان داخل محاكم التنفيذ لحل مشكلات المتعثرين.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *