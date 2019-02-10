شركة نوماك تعلن عن وظائف شاغرة في جدة ورابغ

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة نوماك “ NOMAC ” ، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات.

وأوضحت أن العمل بفروع الشركة بمحطات تحلية المياه في كل من جدة، ورابغ، وأنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس طاقة (رابغ): درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الطاقة، أو المجالات ذات الصلة.

. مشغل غرفة تحكم (جدة): شهادة الدبلوم التقني في تخصص الهندسة.

وللتقديم، والذي سيبدأ من تاريخ اليوم الموافق 10 فبراير 2019م ويستمر حتى تاريخ 8 أبريل 2019م، ولمعرفة تفاصيل أكثر عن تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــــا .