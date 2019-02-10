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بالفيديو.. حكم إحضار نبتة القرع لعلاج الصرع وعلاقته بـ الشرك الأصغر

بالفيديو.. حكم إحضار نبتة القرع لعلاج الصرع وعلاقته بـ الشرك الأصغر
علي القحطاني(صدى):

أوضح الدكتور عبدالله السلمي، حكم إحضار نبتة القرع بدعوى علاج الصرع وطرد الطاقة السلبية من الجسم.

وقال في لقائه ببرنامج ” الجواب الكافي ” المذاع على قناة ” المجد ” ، إن ” إذا أثبت الطب أن هذا له تأثير طبي جرت العادة على مثله، فإن أهل العلم يقولون هذا لا بأس به ” .

وأضاف ” ولكن إذا أثبت الطب أن مثل هذا ليس له تأثير من قريب أو بعيد، فلا شك أن هذا تعليق بسبب لم يجعله الله سببًا ” ، متابعًا : ” وكل من جعل ثمّة سبب لم يجعله الله في شرعه وسننه الكونية سببًا فهذا يعد من الشرك الأصغر ” .


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