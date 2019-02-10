دراسة حديثة: ساعتان أمام التلفاز تعرضان النساء لخطر السرطان

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة حديثة ، أن الجلوس ومشاهدة التلفزيون لفترة طويلة قد يزيدان من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى البالغين صغيري السن.

وقد أظهرت الدراسة أنّ النساء، تحت سن الخمسين، اللواتي يجلسن ويشاهدن التلفزيون لأكثر من ساعتين في كل مرة لديهن خطر أكبر بنسبة 70 في المئة بالإصابة بالسرطان.

كذلك، فإن النساء اللواتي يجلسن لأكثر من ساعة في اليوم ازداد لديهن الخطر بنسبة 12 في المئة.

ولفت يين تساو، أستاذ مساعد بالجراحة في كلية الطب بجامعة واشنطن وكاتب مشارك في الدراسة، في بيان صحافي الى أن هذه الدراسة قد تُساعد في تحديد الأشخاص الذين لديهم خطراً كبيراً بالإصابة بالسرطان، موضحاً أنهم قد يكتشفون إصابتهم في وقت مبكّر.

إشارة الى أن الباحثين قد أوضحوا أن العلاقة بين الجلوس أثناء مشاهدة التلفزيون والسرطان ترتبط بشكل وثيق بسرطان المستقيم أكثر من سرطان القولون.