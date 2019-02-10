بالفيديو.. نيمار يقفز على ساق واحدة ليحيي الأطفال تاركًا عكازته

ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، النجم البرازيلي نيمار، وهو يسير ببطء على عكازتيه في أحد ممرات ملعب ” حديقة الأمراء “، ولكنه عندما رأى الأطفال الذين كانوا في استقباله، توجه إليهم للتحية، وهو يقفز على ساق واحدة.

وكان نيمار، فيما لا يزال يتعافى من الإصابة، قد حضر مباراة فريقه باريس سان جرمان وضيفه بوردو (1-0)، أمس السبت، ضمن الجولة الـ 24 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

يذكر أنه تلقى إصابة في مشط القدم اليمنى من جديد، خلال مباراة فريقه أمام ستراسبورغ، في 23 يناير الماضي، وسيغيب على إثرها أيضا، عن مباراتي دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد، ولن يعود إلى الملاعب، قبل أبريل المقبل.