أب يدعى وفاة طفله لهذا السبب

أبوظبي(صدى):

ادعى أب أمام محكمة الأحوال الشخصية في دبي أن طفله متوفى، بعكس الحقيقة، للتهرب من سداد نفقته.

وتفصيلًا، اتهمت النيابة العامة بدبي الأب وهو مستثمر، بتزوير بيان وفاة طفله، منسوب صدوره إلى مطبوعات بلده الرسمية، وأعطى المحرر صفة الرسمية من خلال تصديقه في مكتب وزارة الخارجية في دبي، للاحتجاج به أمام محاكم دبي في إحدى الإشكالات الشرعية، قاصداً تضليل القضاء بتغيير حالة طفله.

وقدم المتهم إشكال تنفيذ لمحكمة الأحوال الشخصية مرفقًا به شهادة وفاة ابنه، فحكمت المحكمة بإسقاط النفقة عنه، لكن المحكمة عادت في الاستئناف وحكمت لصالح الأم، بعدما تم اكتشاف واقعة التزوير وإرسال الشهادة إلى المختبر الجنائي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي والتي أكدت التزوير، حسبما ذكر أحد الشهود أمام النيابة.