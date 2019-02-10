بالفيديو.. أسباب زيادة أعداد المصابين بكورونا
كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، عبد الله عسيري، اليوم الأحد، عن أسباب زيادة أعداد المصابين بكورونا موضحًا أنه بسبب مخالطة الإبل.
وقال عسيري خلال مشاركته على قناة الإخبارية : ندعو إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم مخالطة الإبل قدر الإمكان وفي حالة التعامل معهم يجب غسل الأيدي جيدًا وتخصيص ملابس خاصة وقت التعامل معهم.
وأضاف : معظم الحالات التي سجلت حاليًا داخل المجتمع، وبعض الأشخاص يصعب تشخيص حالتهم والتعرف عليهم خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.
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