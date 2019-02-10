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بالفيديو.. أسباب زيادة أعداد المصابين بكورونا

بالفيديو.. أسباب زيادة أعداد المصابين بكورونا
علي القحطاني(صدى):

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، عبد الله عسيري، اليوم الأحد، عن أسباب زيادة أعداد المصابين بكورونا موضحًا أنه بسبب مخالطة الإبل.

وقال عسيري خلال مشاركته على قناة الإخبارية : ندعو إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم مخالطة الإبل قدر الإمكان وفي حالة التعامل معهم يجب غسل الأيدي جيدًا وتخصيص ملابس خاصة وقت التعامل معهم.

وأضاف : معظم الحالات التي سجلت حاليًا داخل المجتمع، وبعض الأشخاص يصعب تشخيص حالتهم والتعرف عليهم خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.


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