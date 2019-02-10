أصالة تشعل ملعب جامعة الأميرة نورة.. غدًا

أميرة خالد(صدى):

تحيي المطربة السورية أصالة، مساء غد الاثنين، حفلًا فنيًا على مسرح ملعب جامعة الأميرة نورة بالرياض، ضمن فعاليات مهرجان أرض العجائب.

يذكر أن ” أرض العجائب ” هو مهرجان سنوي ترفيهي، يجمع كافة أفراد الأسرة والمجتمع ضمن أجواء احتفالية مميزة، ويشمل مجموعة من العروض العالمية والفنون والمناطق الترفيهية الحركية والمطاعم وأركان التسوق المختلفة، ويستمر حتى ١٦ من فبراير.

وتستقبل فعالية أرض العجائب يومياً الآلاف من الحضور من السادسة مساءً وحتى الحادية عشرة مساءً، حيث يقام 12 عرضاً عالمياً بشكل يومي، وتقدمها فرق من جنيف وبريطانيا ولبنان، ويشارك في الفعالية 7 من أشهر فناني الخليج والدول العربية، إضافة إلى العديد من المفاجآت لزوّار الفعالية.