امرأة تطلب الخلع بعد ضبط زوجها في شقة دعارة

القاهرة(صدى):

رفعت امرأة، بعد زواج دام 13 عامًا، دعوى خلع ضد زوجها بعدما تم ضبطه في شقة تدار للدعارة في إحدى شوارع مصر.

وقالت الزوجة: ” حياتنا كانت شبه طبيعية في بداية الجواز كنت بحبه لحد ما بدأ طبعه يبان ويضربني ويشتمني وبعدها اكتشفت خيانته المتكررة بحجة راجل ويعمل اللي عايزه لكن ربنا ميرضاش بالظلم. ”

وتابعت: ” كنت متعودة إنه بيتأخر ويبات برا أوقات.. في ليلة لاقيت أخوه بيخبط على الباب بيطلب لبس لجوزي فقولتله في إيه قال إنه اتقبض عليه وفي القسم، وذهبت معه، وجدت أنه تم ضبطه في شقة دعارة. ”

واختتمت: ” مستحيل أرجعله ولجأت للمحكمة لأنه رفض يطلقني فرفعت خلع ونفقة. “