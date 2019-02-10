رجال حرس الحدود يحبطون محاولات تهريب أكثر من طن حشيش

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت ، بتوفيق الله، خلال شهر جمادى الأول من عام ١٤٤٠هـ عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (١٢٠٢) طن ومائتان وكيلو جرامين من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (٥٥) متهماً ، بينهم (٤٠) من الجنسية الأثيوبية

و (١٠) من الجنسية اليمنية و(٢) من الجنسية الباكستانية و (٢) من الجنسية الصومالية ومتهم واحد سعودي الجنسية ، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة. مبيناً أنه تم إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظاميه .

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود على استمرار رجال حرس الحدود في تنفيذ مهامهم لحماية حدود الوطن والتصدي بحزم وعزيمة لمحاولات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته ..والله ولي التوفيق.