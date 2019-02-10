برنامج ” قوى الأمن ” يكشف حقيقة ضم مستشفيات أخرى

علي القحطاني(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لبرنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض عبدالرحمن العبدان، اليوم الأحد، حقيقة ضم مستشفيات أخرى.

وقال العبدان : إنه إشارة إلى مقطع فيديو متداول يشتمل على عدة مقترحات تطويرية جار دراستها لرفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى، لم يتم بعد إقرار البدء بمفاوضات شراء أي منشأة صحية.

ويذكر أن الفيديو كشف عن برنامج المستشفى لتنفيذ عدد من المشاريع التي تستهدف زيادة السعة السريرية خلال الفترة من نوفمبر 2018 حتى نهاية العام الجاري في ظل الزيادة الكبيرة لأعداد المراجعين ومستحقي العلاج من منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وذويهم.

ووضعت إدارة المستشفى حلولًا منها : على المدى القريب، شراء مستشفى “رعاية” المقابل لمستشفى قوى الأمن ليصبح نواة لخصخصة الخدمات الصحية بوزارة الداخلية مما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية، وعلى المستوى المتوسط، نقل عيادات طب الأسرة إلى مبنى الجوازات، نقل اللجنة الطبية العسكرية إلى المبنى المستلم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.