تخلصي من صراصير المطبخ بهذه الطرق

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء في الاقتصاد المنزلي ، عن عدة طرق للتخلص من الصراصير في المطبخ، كونها مشكلة تؤرق السيدات كثيرا.

ومن هذه الطرق :

– السكر وبيكربونات الصوديوم: يجب وضع ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم مع ملعة كبيرة من السكر في وعاء والتحريك جيدا، ثم رش المزيج على المناطق التي توجد فيها الصراصير، وهذا المزيج سيقتلها عندما تتناوله.

– الفلفل الأحمر والثوم: ملعة كبيرة من الفلفل الأسود وفص من الثوم المفروم وبصلة مفرومة توضع مع أربعة أكواب ماء في وعاء على نار هادئة وتترك حتى تغلي، ثم يترك 10 دقائق ليبرد، ثم يرش في أماكن تواجد الصراصير.

– حمض البوريك: تخلط ملعقة كبيرة من حمض البوريك وملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض وملعقة كبيرة من السكر في وعاء، ثم توضع في أماكن الصراصير.