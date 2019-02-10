بالفيديو.. الثلوج تغطي جبل اللوز

محمود البلوي(صدى):

أظهرت مقاطع فيديو بعض الثلوج الخفيفة على جبل اللوز في منطقة تبوك اليوم إثر هطول أمطار مصحوبة بزخات من البرد التي شهدتها المنطقة اليوم.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولاً لأمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، وسماءً غائمةً جزئيًا على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).

ويذكر أن الدفاع المدني حذر المواطنين والمقيمين، من هطول الأمطار الرعدية في منطقة تبوك والتي قد تؤدي إلى جريان السيول.