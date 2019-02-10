الأرصاد تحذر من تكون سحب رعدية ممطرة في منطقتين بالمملكة

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنذار مبكر من تقلبات الطقس، إذ تتوقع استمرار تكون سحب رعدية ممطرة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الحالة في منطقة الرياض (الخرج – الغاط – المجمعة -القويعية – عفيف- رماح – الطريق الواصل بين الدوادمي الرياض -الأجزاء المجاورة)، والمنطقة الشرقية، متوقعة استمرارها حتى مساء غد الاثنين.

يذكر أن المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين بن محمد القحطاني، أكد أن الإدارة القانونية في الهيئة تتواصل مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد بعض هواة الطقس، الذين يقدمون معلومات بشكل غير نظامي؛ لافتًا إلى أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة بتقديم معلومات الطقس.

وأوضح ” القحطاني ” أن الهيئة تجاوزت هذه المشكلة من خلال إعداد البرامج المناسبة لإيصال المعلومات عن الطقس للعموم، وقامت بعقد اجتماعات مع الجهات المختصة؛ لتبني إيصال معلومات الطقس بالشكل المناسب لمنع التشويش وتضارب المعلومات كما كان يحدث، كما عقدت اللجنة المختصة اجتماعاً مع الجهات المختصة للتعامل مع المعلومات المغلوطة.