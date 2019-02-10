بالفيديو والصور.. تحرير سيارة علقت في رمال المنطقة الشرقية

نايف السالم(صدى):

تمكَّنت جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، من تحرير سيارة عالقة في الرمال في الهاف مون بالمنطقة الشرقية.

وورد بلاغًا إلى الجمعية عن سيارة عالقة بالرمال في الهاف مون في المنطقةالشرقية، إذ انتقلت الفرق على الفور إلى موقع البلاغ وتم إخراج السيارة.

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”ar” dir=”rtl”>أثناء إخراج السيارة العالقة في الرمال 🆘 <a href=”https://t.co/bT73JfCCdE”>pic.twitter.com/bT73JfCCdE</a></p>— جمعية غوث (@ghawthteam) <a href=”https://twitter.com/ghawthteam/status/1094617236688519168?ref_src=twsrc%5Etfw”>February 10, 2019</a></blockquote>

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