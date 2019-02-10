زوران:الفريق قادر على تعويض غياب أي لاعب

ماجد محمد(صدى):

أكد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لنادي الهلال، أن الفريق يمتلك قائمة كبيرة من الإمكانيات العالية، مضيفًا : ” أنا متأكد من أن الفريق قادر على تعويض غياب أي لاعب بما في ذلك إدواردو ” .

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أنه ” متأكد من الفريق قادر على الظهور بالشكل المناسب والملائم في المباريات القادمة ” .

وتابع : ” كرة القدم لا تسير دائماً كما يتمناها المرء، العمل والصبر والإرادة والإيمان بالقدرات هي من تلهم أي فريق للظهور كما يريد ” .

وكان الجهاز الفني لنادي الهلال، قد أعلن ضم الخماسي الأجنبي ” بوتيا، وكاريلو، وكارلوس إدواردو، سوريانو وغوميز “ لقائمة الفريق في دور الـ8 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، لمواجهة الاتحاد السكندري المصري في مباراتي الذهاب والإياب لدور الثمانية بالبطولة.