رجل يقتل زوجته أمام ولديهما لهذا السبب

برلين(صدى):

أوضحت تحقيقات النيابة العامة في ألمانيا، أن دافع العراقي الذي قتل زوجته السابقة، كان الغيرة، ورفعت اتهامًا ضده بالقتل.

واتصل الرجل بنفسه بالشرطة، مخبرًا إياها بشأن ارتكابه الجريمة، التي قيل إنه نفَّذها بوجود ولديهما 3 و6 أعوام في المنزل، وسجَّل الطب الشرعي لاحقًا تعرُّضها لـ 43 إصابة بالقطع والطعن، وكان من غير المسموح للجاني بالاقتراب من الضحية، إذ أنه سبق أن دخل في شجار معها قبل شهر من وقوع الجريمة، وقامت الشرطة حينها بإبعاده من الشقة المشتركة.

وتعتقد النيابة العامة أن دافعه لارتكاب الجريمة كان الغيرة، حيث ذُكر أنه علم يومها وهو في شقتها أن زوجته السابقة تتبادل رسائل قصيرة مع رجل آخر، فتلقَّف سكين تقطيع خبز وقام بطعنها، وأصيبت الضحية بطعنة في القلب، والطعنات الأخرى في الرئتين، وقال النائب العام إن الجاني كان غاضباً، لأنها أرادت إنهاء العلاقة معه.