بالفيديو.. موظفة تروي تفاصيل التحرش بها في العمل: ” تم فصلي بدلا من معاقبته “

علي القحطاني(صدى):

وجهت موظفة بأحد فنادق الخبر اتهاما لموظف هندي يعمل معها بالتحرش بها في مكان العمل من خلال مسك يدها، وذكر عبارات غير لائقة.

وقالت الموظفة خلال مشاركتها في برنامج ” سيدتي ” على قناة ” روتانا خليجية ” إنها تعمل معه في مكتب واحد مغلق عليهما، وأنها طلبت منه عدم التحدث معها في مواضيع غير العمل، غير أنه تمادى، حتى مسك يدها.

وأضافت انها أبلغت إدارة شؤون الموظفين بالأمر وطلبت محاسبة الموظف، إلاّ أن ذلك لم يحدث، بل على العكس تم فصلها من العمل، وأن الموظف المسؤول طلب منها أن تشتكي للشرطة ومكتب العمل.

وتابعت: أنه في اليوم الثاني من فصلها تم التواصل معها من قبل إدارة الفندق وطُلب منها التنازل عن القضية مقابل منحها راتب لـ3 أشهر.