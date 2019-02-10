بالفيديو.. قناع طبيعي يخلصك من آثار الحبوب على البشرة

اميرة خالد(صدى):

قالت خبيرة التجميل ، مريم سمير ، أن الحبوب تترك دائما آثار مزعجة على البشرة ، ويصعب التخلص منها، وتؤثر بشكل سلبي على مظهر البشرة، ما يدفع الفتيات بالبحث عن أفضل طرق التخلص منها.

وقدمت مريم سمير خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” السفيرة عزيزة ” المذاع على قناة ” dmc ” ، قناع طبيعى يقضي على آثار الحبوب على البشرة.

المكونات:-

خيار مهروس

10 ورقات نعناع مهروس

بيضة

الطريقة:

نخلط المكونات معا جيدا، ثم نضعها على البشرة في حركات دائرية ونتركها لمدة 20 دقيقة، ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.