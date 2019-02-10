فتح: ولي العهد أبلغ واشنطن برفض الرياض لـ صفقة القرن

نايف السالم(صدى):

أكد جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة ” فتح ” ، أن القيادة الفلسطينية لديها معلومات تفيد بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أبلغ مسؤولين أمريكيين أن الرياض ترفض أي اتفاق لا يلبي الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.

وأوضح الرجوب أن ” واشنطن فشلت في ترويج صفقة القرن عربياً ودولياً، والآن تريد أن تطرح الجانب الاقتصادي من هذه الصفقة ” ، مشيرًا إلى أن ” المعلومات المتوفرة لدى القيادة الفلسطينية تفيد بأن الإدارة الأمريكية لم تحصل على موافقة عربية على صفقة القرن، ولا على الإجراءات الأمريكية في القدس وضد اللاجئين ” .

وأضاف أن ” القيادة مطمئنّة لمواقف السعودية ومصر والأردن تجاه القضية الفلسطينية كما أن العرب مجمعون على حل القضية طبقاً لمبادرة السلام العربية ” .

يذكر أن وثيقة سرية لوزارة الخارجية ” الإسرائيلية ” ، قد كشفت أن السعودية ليس لديها استعداد للتطبيع مع إسرائيل، كما أنها غير موافقة على صفقة القرن التي تعدّها الإدارة الأمريكية.

اقرأ أيضًا: