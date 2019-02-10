” ياسرف ” تعلن عن وظائف شاغرة بمقرها في ينبع
فتحت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير ” ياسرف ” باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس لذوي الخبرة، وذلك للعمل بمقر الشركة بينبع .
وأبانت الشركة أن الوظائف المطلوبة هي:
الوظائف:
1-مشرف وحدة تفتيش المناطق (غير مناطق العمليات) ويشترط:
– درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات.
2-مشرف وحدة الأجهزة والأجهزة الكهربائية ويشترط :
– درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات.
3- مستشار بيئي ويشترط :
– درجة البكالوريوس في البيئة أو العلوم أو الهندسة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات.
4- مهندس التآكل عدد ” 2 ” ويشترط: درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات.
وأبانت الشركة أن التقديم متاح بدءًا اليوم الأحد بتاريخ 2019/02/10م وينتهي بتاريخ 2019/03/12م ، وذلك على الرابط التالي : هنا
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