” ياسرف ” تعلن عن وظائف شاغرة بمقرها في ينبع

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير ” ياسرف ” باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس لذوي الخبرة، وذلك للعمل بمقر الشركة بينبع .

وأبانت الشركة أن الوظائف المطلوبة هي:

الوظائف:

1-مشرف وحدة تفتيش المناطق (غير مناطق العمليات) ويشترط:

– درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

2-مشرف وحدة الأجهزة والأجهزة الكهربائية ويشترط :

– درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

3- مستشار بيئي ويشترط :

– درجة البكالوريوس في البيئة أو العلوم أو الهندسة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

4- مهندس التآكل عدد ” 2 ” ويشترط: درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

وأبانت الشركة أن التقديم متاح بدءًا اليوم الأحد بتاريخ 2019/02/10م وينتهي بتاريخ 2019/03/12م ، وذلك على الرابط التالي : هنا