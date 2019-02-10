الإسكان تصدر 17 ألف شهادة إعفاء ضريبي على المسكن الأول في 2018

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان عن جاهزية منصة ” إيجار ” للتكامل مع جميع الخدمات الحكومية، وذلك بعد التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء لربط فواتير الكهرباء بعقد الإيجار الإلكتروني فيالشبكة الإلكتروناية لخدمات الإيجار.

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي للوزارة سيف السويلم الذي أكد أن الوزارة تبذل كافة مساعيها لتقديم الخدمة على أكمل وجه مشيراً إلى إصدار الوزارة 17 ألف إعفاء ضريبي من سداد ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول خلال العام المنصرم 2018.

كما أكد على إهتمام الوزارة ببرنامج ” دعم المتعثرين ” والذي يهدف دعم كل مواطن غير قادر على سداد الإيجار وعلى رأسهم ” أسرة المتوفي، أو السجين ، أو المريض العاجز ، أو ضعيف القدرة المادية ” .