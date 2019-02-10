طيران ناس تعلن عن وظائف شاغرة عبر برنامج تمهير
كشفت شركة طيران ” ناس ” بالتعاون مع صندوق ” هدف ” عن توفر وظائف شاغرة للنساء؛ وذلك من خلال برنامج تمهير ” التدريب على رأس العمل ” ، لحملة الشهادة الجامعية البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض؛ وفقًا للمسميات والشروط التالية:
– ممثل خدمة العملاء ” للنساء فقط – ثلاث وظائف ” .
وصف التدريب:
– توفير معلومات حول المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، وحل المشكلات أو تصعيدها إلى المستويات الأعلى، واقتراح تدابير تصحيحية لاستباق استعلامات العملاء ومنع حدوث الشكاوى.
الشروط:
1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصصات اللغات والترجمة ” إنجليزي ” .
3- لا يشترط وجود خبرة سابقة.
4- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.
5- عدم الالتحاق بأي عمل حالياً.
6- لم تستفد من برنامج ” تمهير ” في فترة سابقة.
وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الأحد بتاريخ 1440/06/05هـ، من خلال الرابط التالي:هنا
اترك تعليقاً