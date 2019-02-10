مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 39.63 نقطة ليقفل عند مستوى 8573.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 91 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 84 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 59 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات المملكة, أسمنت اليمامة, أسمنت القصيم, البحر الأحمر, والكابلات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المتحدة للتأمين, استثمار, سامبا, وفرة, وثمار فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.30% و 2.95% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, الإنماء، الخضري, كيان السعودية, وأنابيب السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, الراجحي, الإنماء, الكابلات، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 172.64 نقطة ليقفل عند مستوى 3520.32 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.3 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 248 ألف سهم تقاسمتها 329 صفقة.