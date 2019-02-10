ماجد عبدالله: ما يحدث من إدارة النصر تضخيم للأمور

نواف السالم(صدى):

أكد أسطورة نادي النصر السابق، اللاعب ماجد عبدالله، أن إدارة النادي الحالية برئاسة سعود السويلم تضخم الأمور التي تحدث للنادي.

وأوضح ماجد عبدالله قائلًا: ” أعرف جمهور النصر جيداً قبل وسائل التواصل الإجتماعي، وأشاهد جميع مباريات النصر وأعتقد أن هناك تضخيم لبعض الأحداث مع قناعتي في ظلم النصر في لعب مباراة خارج أرضه ولم يتم التعامل معه مثل فرق أخرى ” .

وعلى جانب آخر، أضاف لاعب النصر السابق: ” يحتاج الفريق تكاتف اللاعبين مع المدرب وخلق أجواء إيجابية من إدارة الكرة. وفنياً الفريق يمتلك كوكبة نجوم مع تألق حمدالله الذي أتمنى أن يعيد لقب الهداف للنصر لأنه يستحقه بلا شك. وأتمنى من الثلاثي غالب ويحيى وعوض تحسين أدائهم، والسعي إلى التمرير الأمامي بدلاً عن العرضي السلبي ” .