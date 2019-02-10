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    فبراير

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بالصور.. ” ساهر ” على طريق الحجاز القديم حتى ” حريملاء شقراء “

بالصور.. ” ساهر ” على طريق الحجاز القديم حتى ” حريملاء شقراء “
نايف السالم(صدى):

قامت الجهات المختصة بالتعاون مع دوريات أمن الطرق بتشغيل نظام الرصد الآلي” ساهر ” ، على طول طريق الحجاز القديم.

وعلى أثر ذلك يمر ” ساهر ” على محافظات ضرما ومرات وشقراء والدوادمي وعفيف حتى المنطقة الغربية.

كما نجحت الجهات المعنية في تشغيل النظام على طريق ” حريملاء- ثادق- القصب- شقرا ء” حتى يلتقي طريق الحجاز القديم في محافظة شقراء .

وتم استكمال النظام على طريقين رئيسين للخارج من مدينة الرياض للمحافظات الواقعة غرب وشمال غرب الرياض حتى يصل للمنطقة الغربية.

ومن المقرر أن تتابع إدارات المرور بالمحافظات تشغيل ” ساهر ” ، حيث تحددت السرعة خارج نطاق المدن بـ ١٢٠ كلم، بينما تنخفض السرعة عند مداخل المدن والأماكن الخطرة.


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