بالفيديو.. كاتبة تنتقد أسعار العاملات المنزليات من بعض المكاتب

نايف السالم(صدى):

انتقدت الكاتبة الصحفية صيغة الشمري، الأسعار الخيالية لبعض مكاتب العمالة المنزلية، والتي يوجد لديها عاملات مدربات جيداً ولكن مشكلتها في ارتفاع الأسعار.

قالت ” الشمري ” خلال لقائها ببرنامج ” الأسبوع في ساعة ” على قناة ” روتانا خليجية ” ، أنها استأجرت إحدى العاملات من أحد المكاتب وكانت جيدة ومدربة؛ حيث إن المكتب يخضع العاملات لتدريب جيد ودورات تثقيفية عن طبيعة الأسرة السعودية.

وأشارت إلى أنها حينما أرادت أن تبقي العاملة لديها لمدة سنة فوجئت بسعر مبالغ فيه، لافتة إلى أن اللجوء إلى تأجير العاملات من المكاتب بدلاً من استقدامها ليس حلاً؛ بسبب ارتفاع أسعارها.