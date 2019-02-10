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بالصور.. عزفت البيانو بدافوس الاقتصادي وشاركت بـ 46 فعالية.. تعرف على إيمان قستي

بالصور.. عزفت البيانو بدافوس الاقتصادي وشاركت بـ 46 فعالية.. تعرف على إيمان قستي
نايف السالم(صدى):

شاركت الشابة السعودية إيمان قستي ” 21 عامًا ” بمنتدى ” دافوس ” الاقتصادي كعازفة على آلة ” البيانو ” ، حيث شاركت في 46 فعالية موسيقية داخل المملكة وخارجها، حيث تطمح أن تفتتح معهدًا للموسيقى، وأن تقدم دروسًا في العزف مستقبلاً.

وعن ذلك، قالت ” إيمان ” لـ ” العربية . نت ” : ” اكتشفت هوايتي منذ الصغر، وحينها أردت أن أتعمق في الموسيقى بشغف كبير على آلة البيانو، وبدأت تعلم العزف على البيانو في سن 6 أعوام ” .

وأضافت: ” والدتي التي ألهمتني فن الموسيقي، وكذلك والدي هما أول الداعمين لي، وبلا شك وجدت الدعم الكبير من جميع الناس، ومنهم كبار الفنانين، أشكرهم من كل قلبي ” .

وعن مشاركتها بمنتدى ” دافوس ” الاقتصادي، قالت: ” تم اختياري لتمثيل المملكة في مؤتمر دافوس، وكان لي الشرف في تمثيل السعودية بهذا المؤتمر، وأشكر جميع الناس الذين قاموا بتحفيزي وتشجيعي في مسيرتي بالموسيقى ” .


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