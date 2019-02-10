هلا هلا: أنتظر تعليقاتكم على جمر النار

الأحد 10
فبراير
أبكتن تنتظري تعليقاتنا…..؟
الشيخ ملقاط بن إقط يباك بماضوع ضروري.. ولزوم تلفي علاه الليله
وأبكتن ثانيه وش رايك تركبي معاي البعير كتاب لزوم الماخوذ صنيتان يصورك ويرسلها للصفيحه…ويكتب هلا في أحضان الشيخ ملقاط في💘قلب الصحراء..
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ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 46 دقيقة
أبكتن تنتظري تعليقاتنا…..؟
الشيخ ملقاط بن إقط يباك بماضوع ضروري.. ولزوم تلفي علاه الليله
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 269 ] نشر منذ 41 دقيقة
وأبكتن ثانيه وش رايك تركبي معاي البعير كتاب لزوم الماخوذ صنيتان يصورك ويرسلها للصفيحه…ويكتب هلا في أحضان الشيخ ملقاط في💘قلب الصحراء..