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  3. هلا هلا: أنتظر تعليقاتكم على جمر النار

هلا هلا: أنتظر تعليقاتكم على جمر النار

هلا هلا: أنتظر تعليقاتكم على جمر النار

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 46 دقيقة

أبكتن تنتظري تعليقاتنا…..؟
الشيخ ملقاط بن إقط يباك بماضوع ضروري.. ولزوم تلفي علاه الليله

[ عدد التعليقات: 269 ] نشر منذ 41 دقيقة

وأبكتن ثانيه وش رايك تركبي معاي البعير كتاب لزوم الماخوذ صنيتان يصورك ويرسلها للصفيحه…ويكتب هلا في أحضان الشيخ ملقاط في💘قلب الصحراء..

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