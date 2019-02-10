” الأرصاد ” تحذر هواة الطقس غير النظاميين

حمود العنزي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين بن محمد القحطاني، أن الإدارة القانونية في الهيئة تتواصل مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد بعض هواة الطقس، الذين يقدمون معلومات بشكل غير نظامي؛ لافتًا إلى أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة بتقديم معلومات الطقس.

وأوضح ” القحطاني ” أن الهيئة تجاوزت هذه المشكلة من خلال إعداد البرامج المناسبة لإيصال المعلومات عن الطقس للعموم، وقامت بعقد اجتماعات مع الجهات المختصة؛ لتبني إيصال معلومات الطقس بالشكل المناسب لمنع التشويش وتضارب المعلومات كما كان يحدث، كما عقدت اللجنة المختصة اجتماعاً مع الجهات المختصة للتعامل مع المعلومات المغلوطة.

وأشار إلى أن ذلك لإعداد تصور لمنع انتشار الشائعات بخصوص أحوال الطقس وتأثيرها على المجتمع، بالإضافة إلى أن هيئة الأرصاد لديها نظام جديد تابع لنظام الأرصاد بالمملكة والذي سيهدف إلى وضع اشتراطات وأنظمة تحدّ وتمنع هذه الشائعات؛ بينما توعدت الهيئة بملاحقة هواة الطقس ومجتهدي توقعات المناخ على مواقع التواصل، بالمحاسبة؛ وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.