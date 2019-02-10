بالصور.. جاكوار لاند روفر تٌعلن خسارتها 16.5 مليار ريال خلال 3 أشهر

لندن (صدى):

أعلنت شركة جاكوار لاند روفر عن تكبدها خسائر بقدر 4.4 مليار دولار (16.5 مليار ريال) بالربع الأخير من 2018.

تأتي هذه الخسارة الكبيرة بعد أن شهدت صانعة السيارات البريطانية انخفاض كبير في قيمة مصانعها وسياراتها بقدر 4 مليار دولار (15 مليار ريال)، إضافة لخسارة قدرها 354 مليون دولار (1.32 مليار ريال) بالربع الرابع من 2018.

ما بين شهر أكتوبر إلى ديسمبر الماضي، باعت جاكوار لاند روفر 144,602 وحدة فقط، بانخفاض قدره 6.4% مقارنة بعام 2017 عندما باعت 154,447 وحدة، ليقل صافي العائد بنسبة 1% كي يصبح 8 مليار دولار (30 مليار ريال)، حيث أن ذلك هو ثالث ربع خاسر على التوالي تعاني منه الشركة.

تعقيباً على النتائج المالية الجديدة، أعلن الدكتور رالف سبيث، مدير جاكوار لاند روفر التنفيذي، أن صناعة السيارات بشكل عام تمر بوقت عصيب، ولكن الشركة ستظل تركز على النمو المستدام والمربح عبر الاستثمارات المستهدفة التي تعمل على تأمين مستقبل الشركة.

هبطت مبيعات جاكوار لاند روفر في الصين بنسبة هائلة بلغت 47%، ما انعكس في مقابل النتائج الإيجابية بكل من أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث شهدت 4 طرازات فقط بعض النمو من بين 13 طراز لدى العلامتين، ما تضمن كل من I-Pace وE-Pace الكهربائيتين اللتان يتم صنعهما في النمسا، إضافة إلى رنج روفر ورنج روفر سبورت.

هذا وقد أعلنت جاكوار لاند روفر بالفعل أنها تنوي اقتطاع 4,500 وظيفة ضمن استراتيجيتها التي تهدف لتقليل التكاليف، إلا أنها ستظل ملتزمة بخططها التي تهدف لزيادة سياراتها الكهربائية، ما يتضمن افتتاح اثنين من مصانع تجميع البطاريات الجديدة في كل من المملكة المتحدة وسلوفاكيا.