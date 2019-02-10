أسباب انتعاش ريال مدريد من جديد

نواف السالم(صدى):

نجح فريق ريال مدريد بعد أيام من عودته من أبو ظبي، في استكمال مسيرته في 2019 بنتيجتين محبطتين.

حيث بدأ ” ريال مدريد ” مباراته في العام الحالي بالتعادل مع مضيفه فياريال 2-2 ثم الهزيمة 0-2 في الدوري الإسباني، وأفسدت النتيجتان احتفال الريال بإحراز لقب ” مونديال الأندية ” .

ثم عاد الفريق ليتمكن من التعادل مع برشلونة ” 1- 1″ في عقر داره بذهاب الدور نصف النهائي في كأس ملك إسبانيا؛ ليصبح الفريق قريباً بشكل كبير من التأهل للنهائي؛ ليكون على بعد خطوة من التتويج باللقب بنهاية الموسم.

وفاز الريال على ” أتلتيكو مدريد ” 3-1 مساء أمس السبت؛ ليتوج شهر الانتفاضة في مسيرة الفريق بالموسم الحالي، إذ انتزع مركز الوصيف في جدول المسابقة.

وعن ذلك، كشفت تقارير صحفية إسبانية أن هناك عدة أسباب وراء انتفاضة الريال، منها مشاركة اللاعب الإسباني الشاب سيرجيو ريغيلون بدلاً من البرازيلي مارسيلو في التشكيلة الأساسية.

وجاءت مشاركة ” ريجيلون ” بالتزامن مع تحسن أداء سيرجيو راموس والفرنسي رافاييل فاران والبرازيلي كاسيميرو؛ وذلك بجانب تقدم مستوى اللاعبين الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما عما كان عليه قبل شهر.

حيث ساعد ذلك في استعادة ” الريال ” ثقته بنفسه؛ وهو ما ظهر في تحسن الأداء وانعكس على نتائج الفريق تحت قيادة ” سولاري ” .